LIVE stream - Laterna Magika

Laterna magika se loučí v této sezoně s inscenací Cocktail 012 - The Best of živým streamem. Na svém YouTube kanálu odvysílá live představení v sobotu 31. října od 20 hodin.

Poznejte historii Laterny magiky za jeden večer. Představíme vám taneční čísla z našich nejznámějších produkcí od roku 1963 do současnosti a naši tanečníci vás provedou po místech, kde Laterna nechala svou stopu.

* Taneční variace, projekce, elegance a dynamika

* Jazykově bezbariérové

* Průřez od roku 1963 do současnosti