Pragovka - nové výstavy on-line v době lock-downu

Vysočanská Pragovka Gallery zkoumá možné způsoby, jak se vyrovnat se zavřením kulturních institucí, a přesto prezentovat kulturu dále. V průběhu následujících dní tak otevře tři nové výstavy, z nichž jedna bude orientovaná na pohled zvenčí, a tak bude také pozorovatelná, druhá proběhne newsletterovou formou přímo do schránek subscriberů newsletteru galerie, a všechny tři budou prezentovány pomocí 3D varianty přístupné na stránkách Pragovky.

Výstavy budou zahájeny formou streamu v úterý 27. 10. od 18:00, který zahrne otevření skupinové výstavy s názvem Everlasting, jež přímo vychází a reaguje na současnou pandemickou situaci, ale i zahájení newsletterové výstavy QA#4/Forms of Publication od trojice mladých berlínských umělců. Ve středu 4. 11. pak bude obdobně zahájena i výstava rezidenta Pragovky Kryštofa Kaplana s názvem Korporealita. Výstavy budou následně přístupné také formou 3D varianty na stránkách Pragovky.

Výstava Everlasting společně vytvořená mladými umělci Veronikou Čechmánkovou, Adélou Leinweberovou a Davidem Vojtušem reflektuje a zkoumá pocit, který právě prožívá celá česká společnost. Kurátor výstavy Viktor Čech, známý teoretik a kritik, totiž ke vzniku koncept výstavy říká, že vznikl z prožitku: "Když jsme v průběhu letošního jara levitovali ve svých soukromých mikrosvětech v bezčasí spojeném s nejistotou z oné nové a nečekané pandemické zkušenosti, kdy byla naše fyzická i sociální izolace šokem, který pro většinu asi nahradil i samotný strach z infekce." Výstava navíc bude instalována speciálně tak, aby si ji návštěvník případně mohl prohlédnou skrze stěnu galerie, jejíž přední stěna je tvořena z převážné části okny. Jádro tématu instalace vychází prožívaní pocitu izolace, přesněji: „Je to ono zhuštění a zpomalení času uzavřeného v soukromých pastech fragmentalizované společnosti. Stal se jakýmsi rozdělaným těstem, jehož tuhnoucí pružnost jsme leckdy pociťovali jako k cíli nevedoucí věčnost přítomnosti," dodává kurátor. Výstava potrvá v Pragovka Gallery Entry od 27. 10. do 8. 12. a bude přístupná k pohledu zvenčí 24 h denně a také v online variantě na stránkách Pragovky od 2. 11. 2020.

Projekt QA#4/Forms of Publication je společným dílem Stefana Kleina a uměleckého dua G.a.d.o, které tvoří Leny Skrabs a Palomy Sanchez-Palencia. Oproti předcházející výstavě, berlínští umělci se rozhodli neprezentovat výstavu cestou 3D modelu, poněvadž považují virtuální prostředí za přesycené, ale přikročili k neprotřelé formě prezentace výstavy pomocí newsletteru. Každý den zaregistrovaní obdrží mailem jedno umělecké dílo po dobu 25 dnů, v nichž berlínští uměli hledají odpovědi na 25 nejčastějších otázek, jež jsou kladeny během pracovních pohovorů. Výstava tak proběhne prostřednictvím 25 newsletterů pečlivě vypracovaných do podoby uměleckého díla. Pouze ten, kdo bude zaregistrovaný k newsletteru od začátku, tak bude mít možnost zhlédnout výstavu celou. Projekt, který měl původně vzniknout pro prostor Pragovka Gallery Pop-Up potrvá od 27. 10. do 8. 12., přičemž adresa pro odběr newsletteru je: http://bit.ly/QA4_FormsOfPublication

Výstavu Korporealita rezidenta Pragovky Kryštofa Kaplana představí The White Room online ve středu 4. 11. nejnovější sochy-objekty, v jejichž formě bude akcentován především figurální tvar. Kurátorka Iva Mladičová s ohledem na smysl a výmluvný název výstavy tvůrčí styl sochaře Kryštofa Kaplana obecně charakterizuje slovy: „...velkorysá forma, plasticita realizovaná základními fyzikálními zákonitostmi, často kombinovaná s mechanickou konstrukcí, pro jeho instalace je typická jistá scénická dramatičnost. Často se setkáváme s jednoduchým velkoformátovým tvarem expandujícím z obdélného rámu nebo s prvkem konstrukce založené na elementárních zákonitostech páky a kladky pracující s metaforou transformace naakumulované tenze." Kryštof Kaplan (* 1987), který je poměrně novým rezidentem Pragovky, v letech 2015–2016 působil jako asistent v ateliéru Jindřicha Zeithammla na Akademii výtvarných umění v Praze. V loňském roce proběhly jeho samostatné výstavy TENZE v DOXu a METAFYZIKA v Atriu v Praze, nedávno byl zastoupen na sochařské přehlídce RE_FORM v pražské Trafo Gallery. A právě na tyto výstavy navazuje jeho výstava v prostoru na Pragovce, která tak částečně bude i rekapitulací předchozí tvorby. Výstava potrvá v prostoru The White Room 4. 11. až do 31. 12.

Zahájení prvních dvou výstav můžete shlédnout na facebookovém profilu Pragovka Gallery