LIVE stream - Nod Academy: divadlo pomáhá s distanční výukou

Divadlo NoD spouští již příští týden ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem (NPI ČR) projekt NOD ACEDEMY, který má obohatit distanční výuku a pomoci pedagogům v jejich nelehké situaci. Kultura a školství si tak vzájemně podávají pomocnou ruku v době, která je pro obě tyto sféry velmi těžká.

Cílem projektu je výroba profesionálně zpracovaných video-materiálů pro distanční výuku druhého stupně základních škol a středních škol. Budeme se věnovat průřezovým tématům, na která i při běžné výuce často chybí dostatek času.

Každá „masterclass“ bude nejprve živě streamována z jeviště Divadla NoD a bude tak dostupná široké veřejnosti. Výklad bude obohacený o herecké, audio nebo videoukázky a livechat s diváky, prostřednictvím kterého může přednášející odpovídat na jejich otázky. Přednášející si může rovněž pozvat hosty, provádět praktické ukázky a experimenty, týkající se tématu.

Rozvrh NOD ACADEMY (vždy od 17:00):

Pondělí 26. 10. - MAREK VALÁŠEK (Matematika)

Úterý 27. 10. - MARTA LJUBKOVÁ (Český jazyk - literatura)

Středa 28. 10. - MICHAL STEHLÍK (Dějepis)

Čtvrtek 29. 10. - JIŘÍ PRESL (Občanská výchova)

Pátek 30. 10. - RENÉ NEKUDA (Český jazyk - sloh)

Následně bude záznam upraven v postprodukci a doplněn o doprovodné materiály pro studenty a pedagogy k další samostatné práci s tématem. Tyto materiály vypracují odborníci na vzdělávání z NPI ČR, který pak bude celé balíčky materiálů zdarma distribuovat všem školám v České republice pro využití v rámci distanční výuky.

Pokud se projekt setká s pozitivním ohlasem a zájmem ze strany škol, jsme připraveni v něm pokračovat, a to již v průběhu listopadu 2020. Jsme stále otevřeni podnětům ze strany pedagogů a škol, o jaká témata nebo formy jejich zpracování by měli zájem. Pro náš projekt také stále hledáme mediální i finanční partnery, kteří by podpořili jeho realizaci a budoucí pokračování.