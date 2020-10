Džihádistou snadno a rychle!

Mladý muž pracující na lukrativní pozici, patnáctiletá dívka zažívající první lásku prostřednictvím internetové komunikace, ukrajinský student objevující svou sexuální orientaci, spisovatelka na volné noze píšící o hrůzách na východě. Co mají tito lidé společného? Žijí v dnešní době; v době plné nejistot, v době internetových vztahů, v době přehlcení informacemi, v době bez pevných bodů. Co se stane, když takové lidi ovládne strach?

Zatímco svůj čas tráví na sociálních sítích v kvazi-kontaktu s lidmi, které nikdy nepotkali, zoufale touží po jistotě. Po pevném bodu, kterého by se mohli zachytit. Touží se ve světě zorientovat, nevyznají se však v sobě samých. V přemíře informací, v záplavě fake news, hledají jasné odpovědi. A jelikož jim jejich bezprostřední okolí není schopno je zodpovědět, může se pak snadno stát, že mladý člověk podlehne radikální ideologii, která ve svém principu stanoví jasná pravidla a stanoví – Kdo jsem? Jaké je mé místo ve společnosti? Kam patřím? Co je dobré? Co je zlé? Jak mám žít?

Slovo „džihádismus“ v názvu neodkazuje k džihádismu ve smyslu svaté války vůči muslimských radikálů, je tím myšlen radikalismus jako takový. Jev, kterému může propadnou kdokoli, jakéhokoli vyznání, národnosti, sociálního zázemí nebo barvy pleti.