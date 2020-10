HuDiLaS - Kočičí pohádka Za komínem

Jak všichni dobře víte, na střechách je hodně komínů. A co se musí dělat s komíny? Přesně tak, musí se udržovat a čistit. A právě od toho je tu kominík jménem Tonda. Je to veselý chlapík, který velmi rád říká: „Když máš sazi pro štěstí, tak nemusíš se bát, že tě potká neštěstí a bude kamarád!“. Jeden dům má ovšem Tonda přece jen nejraději. V malé mansardě mezi komíny bydlí totiž jeho milá Anička. Anička je kloboučnice a vyrábí klobouky pro všechny parádnice v celém městě. Ale kromě toho má laskavé srdce a každý den chodí krmit čtyři kočky, které se na jejich střeše schází. To se ovšem vůbec nelíbí správcové domu, paní Jedové.

Vhodné pro děti od 6 let.