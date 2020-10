Vánoční svatba sněhuláka Karla

Co se děje na vánočním stromku, ještě než se rozsvítí a když se nikdo nedívá? Například ozdoba z foukaného skla sněhulák Karel se chce oženit a dost to spěchá, ale nevěsta Evička visí na druhé straně stromku. Co s tím? Stihnou to? Dobrodružná loutková pohádka s vánočním koncem.

Vstupné na dětské představení platí i dospělí, kteří doprovázejí děti do sálu.

Po představení následuje výtvarná dílna.