Scot a Ham

Česká premiéra hry Marka St. Germaina (v našem divadle též velmi úspěšné české premiéry Poslední sezení u doktora Freuda a Relativita) "Scott and Hem in the Garden of Allah", tentokrát o setkání velikánů americké literatury - Ernesta Hemingwaye a Francise Scotta Fitzgeralda. Tato hra měla premiéru na domovské scéně autora Barrington Stage Company v Pittsfieldu - Massachusetts v roce 2014 a od té doby se hraje po celých Spojených státech amerických. Autor se specializuje na fiktivní setkání skutečných osobností a vychází velmi pečlivě z historických faktů, událostí i detailního nastudování všech životopisných konsekvencí daných postav. V této hře se setkání odehrává na Den nezávislosti 1937.

Oba někdejší kamarádi svádějí poslední bitvu svých uměleckých ambicí a útočí na slabá místa své psychiky. Jejich výpady odrážejí rozdíly v jejich založení i sociálním původu, ale i jejich společnou a oběma reflektovanou tendenci k sebedestrukci. Hra je střízlivým pohledem na oba velikány a i plna sarkasmu, ale v prvé řadě ojedinělou sondou do jejich duší a dobovou freskou.