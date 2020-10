Poslední sezení u doktora Freuda

Námět poskytl autorovi román The Question of God (Otázka Boha) Dr. Armanda M.Nicholiho. Děj divadelní hry Marka St. Germaina se odehrává v londýnském domě legendárního analytika mysli a zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda, který pozve vycházející akademickou hvězdu (budoucího klasika fantasy literatury – Letopisy Narnie, jednoho z nejúspěšnějších autorů moderní britské historie, známého především díky svému dílu z oblasti středověké a renesanční literatury, křesťanské apologetiky, vůdčí osobností - spolu s Tolkienem – neformální literární skupiny zvané Inklings) C. S. Lewise.

Lewis se obává, že si ho Freud zve na kobereček za to, že Freuda satiricky zobrazil ve své nedávné knize, brzy si však uvědomí, že Freud má na srdci mnohem důležitější věci. V den, kdy Británie vstupuje do druhé světové války, se spolu Freud a Lewis přou o Boží existenci, povahu lásky, sexu a smysl života, a to jen dva týdny předtím, než se těžce nemocný Freud, který trpí rakovinou čelisti, rozhodne ten svůj ukončit.