Kašparova sláva vánoční

… a je to tady. Znovu vybalíme kytary, bubny a píšťaly a svoláme na zkoušku sbor i orchestr… z půdy staháme kulisy, kostýmy i papundeklová zvířátka do betlému a vyprášíme hromadu peřin a polštářů – to aby se při koulování neprášilo. Promažeme kolečka u saní a jedem …. Sláva! Letos už čtrnáctou sezónu – jak krásně tradiční!

Děti z Bullerbynu, Kubula a Kuba Kubikula, Erbenův Štědrý den a Rakovnická vánoční hra. Kašparův dobrovolný sbor a doprovodný orchestr, svařák a laskominy paní Heleny …

For Bambini – program mírně upraven pro nejmenší diváky, naše vlastní ratolesti se nám budou chvíli plést pod nohama co by ovečky – neodolatelné …

Cena vstupenek 450 Kč / 290 Kč / 165 Kč děti do 14 let

FOR BAMBINI 385 Kč / 250 Kč / 165 Kč děti do 14 let