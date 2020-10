LIVE stream - Moje kino LIVE - Corpus Christi

V rámci online streamu „Moje kino Live“ proběhne projekce filmu „Corpus Christi“.

Vítáme vás ve virtuálním kině u vás doma. Našimi projekcemi navozujeme atmosféru kinosálu se vším, co k němu patří. Promítání se odehrávají v jeden konkrétní čas, sledovat film díky tomu můžete pozorněji a bez pauz, stejně jako v kině. Kromě projekce samotné je dispozici půl hodiny před a půl hodiny po filmu chat, kde si můžete popovídat s ostatními diváky. Mimo kvalitních filmů uvádíme i speciální přednášky a další originální obsahy.

„Moje kino Live“ vzniklo v době uzavření kamenných kin kvůli pandemii koronaviru na jejich podporu. Dočkalo se takové divácké obliby, že jsme se ho rozhodli zachovat a promítat pro všechny, kteří jsou rádi #spoludomavkine. Ať pro diváky z míst, kde některé filmy není možno vidět v kině, nebo třeba pro ty, kteří z jakéhokoliv důvodu nebudou moci do kina v daný den vyrazit. Pro tvůrce se platforma „Moje kino Live“ stává skvělým nástrojem, pomocí něhož se mohou setkat a oboustranně komunikovat se svými fanoušky ze všech koutů Česka v jednom okamžiku.

Corpus Christi / Jan Komasa / Polsko 2019 / 115 min. – Daniel je dvacetiletý delikvent, který v sobě v nápravném centru objeví duchovní poslání. Po propuštění by chtěl vstoupit do semináře a stát se knězem. I přestože to není kvůli jeho přestupkům z minulosti možné, Daniel se nevzdává. Odjíždí do malého městečka, kde se vlastním přičiněním i shodou okolností začne starat o místní farnost. Absurdní drama podle skutečné události tematizuje otázky víry, lásky, porozumění, poslání a hledání sebe sama.