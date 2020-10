Recitál Jitky Smutné

Komorní koncert autorských písniček Jitky Smutné, která vystoupí spolu s Terezou Nekudovou a kytaristou Milanem Kramarovičem.

"Svoje písničky jsem začala zpívat hrozně dávno. Bylo to v období normalizace, kdy jsem nastoupila do profesionálního divadla. Potřebovala jsem tehdy prostor, v němž bych se nemusela do ničeho stylizovat. Prostor, kde bych mohla vystupovat za sebe a mohla mluvit o věcech jen svými slovy. Že to zrovna byly verše, respektive písňové texty, to už bylo vedlejší. Při zpívání jsem ukazovala jen svoji tvář, své vidění světa. Byla to očista. Duševní hygiena herce, který konečně nemusí hrát cizí příběh, říkat cizí slova, a že tehdy ty normalizační hry byly ale slátaniny… Svět lidí, kteří tehdy chodili na folk, byl úplně jiný. Bylo to nádherný… Najednou mě poslouchali svobodní lidé! Tyhle koncerty mě naučily kontaktu s diváky, naučily mě nebát se jich. S postupem času jsem ale zpívat přestala. K hudbě jsem se kupodivu vrátila až před šedesátkou. A dopracovala jsem se k vlastním recitálům, kde absolutně bez zábran sdílím svoje soukromí." Jitka Smutná