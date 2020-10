Jessie se rozhodla. Zbývá už jen vše svěřit matce… Strhující psychologické drama, které v roce 1983 získalo Pulitzerovu cenu.

"Dvaasedmdesátiletá americká dramatička Marsha Normanová patří k nejslavnějším a největším žijícím americkým dramatikům. Její nejznámější a nejoceňovanější dílo Dobrou noc, mami ji v osmdesátých letech katapultovalo do vytříbené společnosti americké psychorealistické dramatické školy a hra dobyla nejen Broadway, ale v podstatě celý svět. Když bylo před pětadvaceti lety slavnostně otevřeno Divadlo Ungelt, první hra, která v něm zazněla, byla právě hra Dobrou noc, mami. V režii Ladislava Smočka (který poté v Ungeltu zdomácněl) hrála hlavní role Jana Brejchová a Květa Fialová. Při příležitosti jubilejních oslav 25. výročí Ungeltu jsme se rozhodli tuto hru nastudovat znovu, navíc ve zbrusu novému současnému překladu Pavla Dominika. Ohlédneme se tak o pětadvacet let zpátky a zároveň s tímto špičkovým textem vstoupíme do dalšího čtvrtstoletí, v němž stále chceme nabízet velkým hereckým osobnostem velké dramatické úkoly ve velkých příbězích..."

Pavel Ondruch