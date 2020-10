48 Hour Film Project – vyhlášení vítězů

Připravte se na adrenalinový víkend beze spánku! Filmaři z celého Česka budou znovu soutěžit o to, kdo z nich natočí nejlepší krátký film během pouhých 48 hodin. Vítězný snímek postoupí do světového finále Filmapalooza 2021, kde se utká s konkurencí z více než 130 měst. Ti nejlepší z nejlepších se pak probojují až na prestižní festival do Cannes Film Festival 2021 Short Film Corner. Tak neváhejte a zaregistrujte se ještě dnes!