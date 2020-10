Tom Grennan v Praze

Tom Grennan, britský zpěvák se specificky nakřáplým hlasem, který o sobě dal poprvé vědět v roce 2016, kdy hostoval na úspěšném singlu When It All Goes Wrong drum’n’bassovým legendám Chase & Status., vystoupí v České republice. Několik soulem i indie folkem inspirovaných písní vydal o dva roky později na svém debutovém albu, které doputovalo do top pětky britské hitparády.

Na své úspěchy plánuje již brzy navázat zcela novým albem, které představí již na jaře svým fanouškům v pražském Rock Café.