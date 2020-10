Dvě tváře Prahy: Výstava nejlepších snímků z fotografické soutěže

Ve středu 7. října rozzářilo ulici Na Příkopě dvacet tři snímků na velkoplošných panelech. Výstava zakončí jedenáctý ročník fotografické soutěže Dvě tváře Prahy, kam účastníci přihlásili rekordních 720 snímků z prostředí Václavského náměstí a Příkop.

„Cílem soutěže je vyvolat širší diskusi o aktuální podobě Václavského náměstí a jeho okolí a těší nás, že se do debaty prostřednictvím fotografie zapojil tak velký počet Pražanů. Věříme, že k úspěchu přispěl i fakt, že jsme tento rok poprvé zacílili i na mladší soutěžící a otevřeli dvě nové kategorie: děti od 7 do 11 let a děti od 12 do 17 let. Vždyť právě oni jsou těmi, kteří by měli v budoucnu občanskou společnost v našem městě vést.“ říká Monika Vlková, projektová manažerka Sdružení Nového Města pražského.

Hlavní cenu vyhrál Tom Řechtáček za zachycení atmosféry oslav Nového roku 2020. V kategorii 7-11 let zvítězil s fotografií „Modrá je dobrá“ Kryštof Michálek a na prvním místě v kategorii 12-17 let se umístil Kilián Valdman se snímkem „Děravý jezdec“. Výstavu nejlepších snímků si je možné prohlédnout na pěší zóně v ulici Na Příkopě do 4. listopadu. Tradiční ocenění autorů vítězných fotografií proběhne kvůli aktuálním omezením spojených s nouzovým stavem v rámci dernisáže 3. listopadu 2020. Partnery fotosoutěže jsou společnosti Cewe Fotolab, Urban Store, Cushman & Wakefield, Hotel Bellevue Vienna, Van Graaf, Hotel Jalta, Hamleys, divadlo Studio DVA a JLV. Fotosoutěž a výstava probíhá již tradičně za podpory Městské části Praha 1.