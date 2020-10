Co skrývá Malá Strana

Zveme vás na komentovanou procházku po Malé Straně. V říjnu se koná pravidelně každou středu od 15 hod. Délka cca 2 hodiny. Co náš čeká? Pronikneme do příběhů obyčejných lidí, do historie domovních znamení, dozvíme se, kde se nacházela lotynka a kdo prodával vyhlášenou pražskou mast...