SYSTEMICKÉ KONSTELACE - CELODENNÍ SEMINÁŘ

Nerodíme se do samoty. Všichni jsme součástí mnoha systémů: rodiny, partnerského vztahu, pracovního kolektivu, sportovního klubu, státu... Pomocí konstelací máme možnost podívat se na daný systém jako na celek, odhalit často skryté souvislosti, které ovlivňují naše emoce a reakce a způsobují konflikty. Konstelace nám umožňují získat nový pohled a najít nečekaná řešení.

SOBOTA 24.10.2020 10,00 – 19,00 hodin

Přihlášky zasílejte na níže uvedený e-mail: terapie@zitaprochazkova.cz

V přihlášce uveďte: Jméno a příjmení; telefonní číslo; datum akce, na kterou se hlásíte a krátkou zprávu, jestli si budete chtít postavit vlastní konstelaci, nebo jen prožít den s konstelacemi.

Vaše místo bude potvrzeno po uhrazení poplatku v plné výši - za postavení konstelace 1 500 Kč (při platbě do 19.10. zvýhodněná cena 1 400 Kč) - pro zástupce do rolí 500 Kč (při platbě do 19.10. zvýhodněná cena 400 Kč)

Těší se na Vás lektorky:

TEREZA MARKOVOVÁ

Lektorka systemických konstelací, průvodkyně ženskými rituály, lektorka ženských kruhů, amatérská herečka a režisérka, organizátorka.

Mou vášní je pomáhat navracet lidem sílu, důstojnost a sebehodnotu, objevovat a rozvíjet jejich potenciál, léčit hluboká zranění a napomáhat odpuštění a uzdravení vztahů mezi ženami a muži tak, aby jejich vzájemná láska mohla v úctě vzkvétat a proudit.

ZITA PROCHÁZKOVÁ

Koučink, Mentoring, Systemická terapie, Trauma-treatment, Dialog s nevědomím, Konstelace traumatu, Systemické konstelace. Poskytuji konzultace v oblasti osobního rozvoje a motivačního poradenství orientovaného na práci s náročnými emočními zážitky.

Pomůžu vám spojit, co má být spojeno, rozdělit, co má být rozděleno, a odstranit to, co je už přežité a nefunkční.