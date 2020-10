Letní kino na Pragovce / Dálava

Pragovka otevírá již třetí ročník letního kina, přinášející letos kombinaci filmů FAMU, filmů věnovaných umění, umělcům a o umělcích a v neposlední řadě komediím. Letní kino se bude konat každý čtvrtek po setmění.

Dálava

Dokumentární

Česko, 2019, 76 min

Dálava. Dva tisíce osm set padesát dva kilometrů mezi Brnem a Divějevem, mezi Východem a Západem, mezi otcem a synem. Tak daleko, tak blízko. Vít a jeho syn Gríša se před koncem prázdnin vydávají na dlouhou cestu do Ruska. Jen co nastoupí do auta, syn si hned nasazuje sluchátka a otec se noří do vzpomínek. Ani tak ale nemůžou jeden druhému uniknout. Je tu však jedna možnost, která je může opět sblížit – společné pátrání. Jenže co skutečně hledají?

Režie: Martin Mareček

Scénář: Martin Mareček, Tomáš Bojar

Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha a Státním fondem kultury.