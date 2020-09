Výstava představuje obrazy a grafiky Jiřího Lenečka a skupiny výtvarníků.

Jiří Leneček, absolvent Výtvarné školy Václava Hollara, je především výtvarník, designer a aranžér. Jeho agentura GRAM ART se věnuje výstavnictví a bytové architektuře. Postupně přešel ke stavbě expozic výstav autorů volné tvorby – od návrhu, projektu až po samotnou instalaci. Zůstal však aktivní v tvorbě uměleckých výtvarných děl. Občas, podle vlastních slov, „zabrousí“ do litografie. Obklopen známými výtvarníky spolupracuje mnoho let i na českém výstavním projektu GRAFIKA ROKU, což je jedinečná platforma, která představuje současnou grafickou tvorbu a umožňuje zhodnotit různé trendy. Grafika roku upozorňuje na vývojové tendence, propojuje studenty, teoretiky a etablované umělce a umožňuje tak jejich přímý dialog. Stejný dialog je očekáván i na výstavě S NOTAMI I BEZ NOT, kde se se svými díly setkávají kamarádi a přátelé Jiřího Lenečka - profesionálové i méně zkušení výtvarníci.