Nusle - přednáška z cyklu Pražská města.

Nusle leží na staré cestě z Prahy přes pankráckou pláň do jižních Čech. To podmínilo jejich urbanistický vývoj. Nusle již jako obec intensivně usilovaly o začlenění do Prahy a neustaly ani po povýšení na město (1898). V roce 1922, kdy se tak stalo, byl vývoj jejich spodní části ukončen, zbývaly však velké rezervy na Pankráci.

Přednáší historik umění Jakub Synecký.