PYT+ uvádí návrat úspěšné inscenace: The Bible; The Complete Word of God (Abridged) od Adama Longa, Reeda Martina a Austina Tichenora. Tato jedinečná muzikálová komedie v podání devíti talentovaných mladých profesionálních herců pod taktovkou Adama Stewarta se po oceňovaných a vyprodaných červencových představeních vrací. „Naprostá divadelní lahůdka." (Divák) „Parádní cesta Starým a Novým zákonem...nejlepší podívaná v Praze!" (Divák) Na počátku byl chaos. Proč ale končit na začátku. Je to k nevíře, ale Bible je ještě lepší, než jste si mysleli. Ať už jste katolík, ateista, muslim nebo Žid, protestant nebo presbyterián, v tomhle představení si každý najde to svoje. Možná se i něčemu přiučíte! V této nespoutané jízdě od fíkových listů po Poslední soud se devět herců a hereček bez servítek popere s klíčovými teologickými otázkami jako: Měli Adam a Eva pupíky? Vypadal Mojžíš jako Charlton Heston? A proč se slovo fonetický jinak píše a jinak vyslovuje?

