The Gardener & The Tree v Praze

Na jaře 2021 zavítá švýcarská indie-folková parta The Gardener & The Tree vůbec poprvé do České republiky! Kapela vznikla v roce 2013 a za tu dobu si v německy mluvících zemích vybudovala velmi silnou pozici, typický je pro ní zejména vokál zpěváka Manuela Feldera.

V minulosti také zahráli třeba na Hurricane a Southside festivalu.