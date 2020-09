Kelly Lee Owens v Praze

Po úspěšném koncertu v pražském NoDu se tato britská hudebnice vrací, a to do většího prostoru klubu ROXY. S sebou přiveze i své druhé album Inner Song, které je přirozeným vývojem na její cestě tepajícího minimalistického techno zvuku protínajícího snový pop.

I přes poměrně krátké trvání kariéry vám ani její hlas nemusí být neznámý. Už v roce 2013 zazněl na velkolepém albu Daniela Averyho Drone Logic, kde propůjčila svůj neoddiskutovatelný talent mimo jiné i titulnímu tracku. V poslední době ji můžete znát i ze spolupráce s Jonem Hopkinsem – a tím to nekončí.