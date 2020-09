Grandmaster Flash v Praze

Stál za proměnou skromných možností gramofonu v dispozice právoplatného hudebního nástroje. Je prvním DJem, který vydal rapovou desku, a v „Adventures on the Wheels of Steel“ vytvořil zvukovou šablonu, jež dovolila nahlédnout světu do zákoutí života newyorských ghett. Zformoval tak z hip hopu, který byl do té doby jen „novotou ze sídliště“, světový fenomén.

O jeho prvním pražském koncertu se povídá dodnes. Kdo to neprožil, mohl jen těžce litovat.