O Národním divadle a ostrovech

Tak jsme opět tady s naší Prahou hravě! Co třeba se něco dozvědět o Praze a dokonce hravou a zábavnou formou? Něco málo vyplníte, něco se dozvíte a něco si vyrobíte! Nezapomeňte si včas rezervovat místo. Co vás čeká a co se dozvíte? Národní divadlo – proč ho máme a co vše má společného se zlatem Kněžna Libuše v pověstech a opeře Trigy a něco z řecké a římské mytologie Jaký je plán ND Slalom mezi lampami přinášejícími bezpečí Neznáte ostrovy v Praze? Poznáte je Proč je ostrov Střelecký Něco z mapy České republiky… Věžičky na mostě Legií Malování na ostrově Znáte významné stromy? Jako benefit pro dospělé vzpomínka na spartakiádu a 1. máje