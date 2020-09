Dokážeme najít a definovat, jaké limity má náš soucit? Diskuze o limitech soucitu nabrala v posledních letech značné obrátky. Naše pozornost je neustále uzurpovaná nekončícím proudem zpravodajských relací. Psychická a mentální kapacita člověka je vnímat má ale své jasné hranice. Požadavky, které od nás informovanost očekává, jsou doslova nadlidské. Přesto cítíme nutnost být stále v obraze a aktuální zprávy považujeme za nezbytnost. Proto mnoho lidí hovoří o tzv. únavě ze soucitu, tedy stavu mysli, kdy každou další palčivou zprávu vnímáme už jen s vyčerpanou rezignací.

Compassion Fatigue is Over představuje další krok v dlouhodobé dramaturgii galerie, nazvané Rudolfinum_Time-Based. Série narativních videí a filmů, po boku architektonických intervencí, směřuje svoji pozornost k množině klíčových témat naší současnosti. Věnuje se otázkám rasové nesnášenlivosti, pracovního vykořisťování, přehodnocení historických narativů, sexuality, genderu, padlých i znovu nalezených utopií nebo abstraktního myšlení coby nutné podmínky pro jakoukoli racionální soudnost. V protikladu ke křiklavé vtíravosti každodenní mediální reality nabízí výstava prostor pro klidné strávení interpretací daných témat skupinou renomovaných mezinárodních umělců. Umožňuje tak divákům úplně jiný typ pozornosti a pomalejšího vnímání než je možné v běžném denním spěchu mimo bezpečný prostor galerie.

Galerie Rudolfinum se ale neproměňuje v kino. Namísto toho vytváří plynulé v kruhu orientované vyprávění spojující jmenovaná témata. Činí tak s pomocí navigačního systému pečlivé choreografie znovu se objevujících elementů výstavní architektury. Compassion Fatigue is Over vítá své návštěvníky díky volnému vstupnému k opakovaným návratům, neboť to poslední, co by jim chtěla způsobit, je samotná únava.

Participující umělci:

Candice Breitz, Anna Daučíková, Haris Epaminonda, Naeem Mohaiemen, Jeremy Shaw, Hito Steyerl, Aleksandra Vajd & Anetta Mona Chisa