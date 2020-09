Rodinná výtvarná dílna k architektuře Centra DOX a ke Vzducholodi Gulliver v rámci Dne architektury a Máme otevřeno.

Co se stane s věcmi, které přestaly sloužit svému účelu? A co teprve s takovou budovou? Jaké pro ni hledat uplatnění a máme ho vůbec hledat? Není jednodušší postavit novou budovu a tu starou srovnat se zemí? Pohádka o továrně vypráví příběh zchátralé holešovické továrny, která se díky úsilí několika jedinců proměnila v prostory povznášející ducha i mysl. Součástí programu je procházka tajemnými zákoutími rozlehlé budovy centra DOX, která mnohdy připomíná bludiště, a povídání o umění a ne-umění tak, jak to děti baví a jak to mají rády.

Akce je vhodná pro děti a dospělé od 5 let (pro mladší není vhodná, ale mohou zůstat v péči dospělých).

Sraz ve dvě u pokladny a dílna trvá dvě a půl hodiny, prohlídka výstavy je součástí programu.