The Driver Era v Praze

Bratrské duo hudebníků The Driver Era, které se proslavilo díky seriálovým rolím i své první kapele R5, kde účinkovali společně s dalšími sourozenci, přijede do ČR. Hudba je pro ně na prvním místě a proto v roce 2018 dali dohromady nový elektropopový projekt The Driver Era, který 27. května 2021 představí v Praze.

Na rok 2020 si kapela přichystala novou hudbu, kterou má v plánu postupně představovat fanouškům. „Máme v šuplíku několik nových písní, nemůžeme se dočkat, až je budeme hrát živě. Zatím je budeme postupně vydávat a nakonec by z nich mohla vzniknout celá deska,“ prozrazuje Ross o blízkých plánech The Driver Era.