Kapela The Tap Tap musí přesunout sobotní festival Pojď dál do virtuálního prostředí. Vzhledem k aktuálním hygienickým opatřením se organizátoři sobotního hudebního festivalu Pojď dál rozhodli přesunout tuto tradiční akci do online režimu. Program bude streamován na FB kapely The Tap Tap a na jejich oficiálním youtube kanálu. Koncerty Cocomana a The Tap Tap se v areálu škol Jedličkova ústavu na Vyšehradě odehrají bez diváků. I tak ale můžete kapelu podpořit formou dárcovských sms zpráv nebo přispět přímo na účet The Tap Tap.



“Celá naše kapelní ekonomika je založena na příjmech z koncertů. Vzhledem k tomu, že jich naprostá většina byla zrušena, jsme doslova na dně. A protože činnost našeho zapsaného spolku je spojená s pravidelnými náklady (spoje, platby za energie, skladovací prostory, provoz bezbariérových aut atd…) míříme do velmi problematické situace. Pokud nás tedy máte chuť a možnost podpořit, velmi nám pomůžete,” říká k tomu kapelník Šimon Ornest.

The Tap Tap THE TAP TAP – kapela tělesně postižených studentů a absolventů škol pražského Jedličkova ústavu. Kapelu v roce 1998 založil a dodnes vede Šimon Ornest. The Tap Tap pravidelně vystupuje na velkých i menších českých festivalech...