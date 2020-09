Zlatý voči

Jubilejní 25. ročník Zlatých vočí se protentokrát uskuteční 24. a 25. září v prostoru Screenshot na Praze 1 (Petrská 1132/4). Tématem letošního roku bude MASAKR. Jako vždy jsme si pro naše návštěvníky připravili kromě klasicky koncipovaných 4 filmových bloků dvě diskuze. Tou první z nich jsme se snažili upozornit na dnes sice často opomíjenou, ale jistě nesmírně plodnou a důležitou profesi dramaturga, jejíž význam můžeme pozorovat například v 60. letech československé kinematografie. Debata s názvem Vyhlídky české dramaturgie se bude konat ve čtvrtek od 18.00.

Pozvání přijali:

Petr Jarchovský, již proslulý scénárista mnoha úspěšných snímků,

Alena Müllerová, kreativní producentka ČT,

Jaroslav Sedláček, hlavní dramaturg Filmového centra ČT a

Milada Těšitelová, scénáristka a dramaturgyně.

Moderátorkou se stane Dorota Vašíčková, mimo jiné dlouholetá vedoucí Zlatých vočí a nynější magisterská studentka pražské filmové vědy.

První večer bude též obohacen ochutnávkou nefilmové umělecké formy, a to slam poetry vystoupením od mladých básníků s uměleckými jmény Tali a Empathetic.

Druhou, peprnější diskuzi v pátek od 17:30 na téma Trendy českého porna moderují tvůrkyně podcastu Vyhonit ďábla, Zuzana Kašparová a Terézia Ferjančeková, a jako hosté se zúčastní Michaela Lebedíková, studentka sociologie na Masarykově univerzitě zabývající se porn studies, a Jan Dudek, pornoproducent.

O hudební zábavu se pak postarají kapely Astromy a Alone Against One, v nočních hodinách pak převezmou hudební žezlo filmovědní DJs – již tradičně DJ Deleuze, a naopak zcela netradičně a premiérově dívčí duo Pudovkinova máma je DJ.