Tábor meets Unijazz

Vážení přátelé. Děje se naprosto bezprecedentní věc. Táborská umělecká scéna se na jeden den přesouvá v rámci projektu Čítárny Unijazz do našeho oblíbeného Punctum Krásovka. Můžete se těšit na jednodenní festival umělců, projektů a hudebníků z Tábora.

KATASTR

Táborský experimentální "two men project" Jana Svačiny (bicí, Please The Trees, Veena) a Patrika Tygra (elektronika, ex C, ex Waawe) inspirovaný jak kraut rockem a psychedelii let 70., elektronickou a ambientní hudbou 90.let (Orbital, Aphex Twin, Underworld, Warp Records) tak zároveň soudobou experimentální a noise elektronickou scénou (Health, Holy Fuck, Beak,...)

SABOT

Americké excelentní jazz-corové duo se mimořádně vrací. Bubenice Hillary Binder a baskytarista Chris Rankin dlouhá léta měli základnu v Táboře, a prakticky všechny zdejší formace, od Sunshine přes Deverovu chybu až po Kalle přiznávají, že nebýt Sabot a jejich aktivit v prostoru C.E.S.T A, zřejmě by vůbec nevznikly. S Unijazzem je pojily přátelské vztahy, opakovaně vystupovali na Alternativě, a zahráli i v Boskovicích. Kapela, která kdysi začínala v Kalifornii jako support třeba Dead Kennedys, a pak projela svět, včetně například Jižní Ameriky, Pobaltí či rozsáhlého turné po Číně, se k zimnímu spánku uložila už v roce 2013, a Hillary se následně z Tábora odstěhovala do Itálie. Nyní přijali pozvání a mimořádné a dočasné obnovení bude jistě nejen ozdobou, ale i zážitkem večera.

VEENA

Skupina, ve které najdeme členy Kalle, Please the Trees a Nod Nod, byla aktivní v letech 2007–2009, a pak se na sedm let odmlčela. Poté se znovu vrátila na pódia, a v květnu 2016 vydala své první album Help It to Die. Od té doby zas vystupují jen sporadicky, a svým syrovým zvukem vracejí do devadesátých let, s originálním mixem post punku, indie rocku, noise rocku, shoegaze, slowcore a nowave.

ŽAS

ŽAS neboli Ženský amatérský soubor z Tábora. Různé hlasy, různé osobnosti, které propojuje vášeň pro společný zpěv. V trojhlasých úpravách složených nám na míru zpíváme lidové písně z všemožných koutů Evropy i Ameriky. Živelné i melancholické zpěvy doprovází vytříbenou hrou na housle kapelník Ben.

PLEASE THE TREES

Žánrově těžko uchopitelná a neustále se proměňující stálice české nezávislé scény, která je pověstná strhujícími koncerty a vždy přítomným environmentálním poselstvím. V září 2015 Please The Trees vydali čtvrté řadové album Carp, na kterém představili nový syrovější zvuk. Skupina Please The Trees (český překlad Potěšit stromy) původně vznikla v roce 2005 spojením post rockových, kytarových snivců a léčitelů Some Other Place a písničkáře Václava Havelky.

TISKAŘSKÝ WORKSHOP KZW

Knedlo Zelo Wear je streetwear značka původem z Tábora, aktuálně působící v Praze.

Autorské motivy, odkazující zpravidla na bizární aspekty české lidové kultury, tiskne KZW ve vlastní sítotiskové dílně, kterou provozuje od roku 2015. V průběhu soboty si budete moct koupit nejen hotová trička, ale také využít možnosti potisku přímo na místě. Doporučujeme si přinést vlastní textil - ideálně světlý, tisknout se bude černou a červenou barvou.

HLASOVÁ DÍLNA

Hlasová dílna ušitá na míru pro všechny kdo mají chut zpívat a hrát si. Podíváme se, jak spolu souvisí tělo, dech a hlas, vyzkoušíme si rytmická cvičení v kruhu i hru na tělo. Dále kánony, ostinátka v jednoduchých písních a když bude chut, můžeme zkusit i volnou improvizaci, to vše pod vedením Adély Slachové.