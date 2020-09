Wurst v Praze

Rakouský zpěvák WURST, který jako zpěvačka CONCHITA WURST vyhrál v roce 2014 soutěž Eurovize, vystoupí dne 8. května 2021 v Praze. Představí zde svou třetí sólovou deskou, která se opět nese ve znamení elektropopu. Jarní turné k jejímu vydání musel letos nečekaně přerušit a jeho pokračování plánuje aktuálně na květen 2021. Mezi nové zastávky turné s názvem Tour Over Magnitude přibyla také Praha.

Po velmi úspěšném debutu Conchita a následném albu From Vienna With Love, natočeném s vídeňskými filharmoniky, překvapil Wurst nejen změnou vizáže: Truth Over Magnitude je silným ektropopovým prohlášením, že bez ohledu na to, co si o něm někdo myslí, chce hrát hudbu, ve které se cítí dobře a ve které může uplatnit svůj výjimečný hlas.