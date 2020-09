Nová deska amerických rockerů All Them Witches zvedá posluchače i hudební novináře ze židlí, a totéž můžeme čekat od jejich koncertu. „Nothing as the Ideal je nejlepší album, které dosud nahráli – 9 z 10!“ Na aktuální desce kapela pracovala jen jako trio, a přesto se jí podařilo nahrát dosud nejvíce hutnou a vrstevnatou nahrávku, která má zároveň obrovskou energii.

Psychedelické momenty se na ní potkávají s chytlavými riffy a kapela se nestydí přiznat, že ji ovlivnilo i prostředí legendárního studia Abbey Road. „Nemůžete popřít historii místa, kde John Lennon skládal song A Day in the Life.“