Velká divadelní pohádka

Autorská pohádková komedie pro diváky od 6 let na motivy Jak se co dělá (Karla Čapka) a Povídání o Pejskovi a Kočičce (Josefa Čapka) je poctou těmto geniálním autorům a jejich tvorbě pro děti. Čtyři kamarádi se nudí, a tak se rozhodnou, že nazkouší divadelní hru podle oblíbené knížky o Pejskovi a Kočičce. Ale jak se to dělá? Kdo jim poradí? A dokážou zahrát divadelní představení před skutečným publikem? Hrají: Karolína Půčková, Zuzana Částková, Michal Kuboušek, Martin Hlubocký, režie: Kristýna Čepková