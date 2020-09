Klokany čeká první zápas Livesport Superligy!

Po úspěšné minulé sezóně čekají muže další výzvy. V pondělí se utkají v prvním zápase letošního ročníku Livesport Superligy proti Black Angels a je se na co těšit! Klokani mají vysoké ambice a hned v úvodním utkání chtějí uspět. Zápas měl být původně odehrán v nové domácí hale na Vinohradech, ale díky zařazení do vysílání ČT Sport se z organizačních důvodů odehraje v oblíbené UNYP Areně, kterou fanoušci klokanů umí zaplnit do posledního místa.

Muži v létě absolvovali spoustu přípravných utkání proti nejlepším tuzemským týmům, ale i nejlepším týmům světa. V srpnu se zúčastnili Czech Open, Ško Enegro Cupu a zajeli si taky do Švédska na zápasy proti Storvretě, Höllvikenu a Linköpingu. Teď je čas prodat nasbírané zkušenosti.

Jako první soupeř před námi stojí rivalové z Black Angels. Proti mladé sestavě Blacků se muži utkali už v pondělí v rámci pohárového utkání a zvítězili jednoznačným výsledkem 10:3. O góly rozhodně nebude nouze, předchozí utkání přineslo celkem 20 branek. Zápasy s Black Angels vždy nabízejí spoustu gólů a krásných akcích.

Jak se dostat do haly?



Chůzí od tramvajové zastávky Divadlo gong, nebo ze stanice metra Českomoravská. Hala je také dobře dostupná autem a k parkování lze využít dostupná přilehlá parkoviště.

PROGRAM UTKÁNÍ:

16:00 - OTEVŘENÍ HALY

17:00 - LIVESPORT SUPERLIGA MUŽŮ: FBŠ BOHEMIANS VS. BLACK ANGELS

VSTUPENKY:

Vstupenky lze zakoupit přímo na místě. Cena vstupenky je stanovena na 50,-Kč a pro děti do 15 let na 30,-Kč.

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ:

Z důvodů hygienických nařízení je nutné, aby diváci měli po celou dobu utkání roušky.

PERMANENTKY:

Pro členy klubu jsme do sezóny tradičně připravili i klubové permanentky. Ty budou k vyzvednutí na pokladně.



BOHEMKA DO TOHO!