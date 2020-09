Německo-Americká melodic power metalová kapela SERIOUS BLACK přesouvá své turné na podzim 2021! Pandemie coronaviru a různá nařízení a pravidla platících v jednotlivých zemích, nejistota a nejasnosti okolo cestování a shromažďování lidí, to vše vedlo i další kapelu k odložení a přeplánovaní svého podzimního turné na rok 2021! SERIOUS BLACK! Jejich koncert jsme si měli užít 11. 10. v PRAZE, v klubu Nová Chmelnice, ale SERIOUS BLACK nám svoji novou desku představí na podzim 2021! Celé turné není ještě úplně termínově postaveno, a tak si prosím napište jen rozmezí říjen/listopad 2021!

O přesném datumu koncertu pro ČR, PRAHU, Klub Nová Chmelnice, vás budeme brzy informovat! Již zakoupené vstupenky samozřejmě budou platit i na nový termín!

SERIOUS BLACK vydalo letos svou žhavou novinku se zabijáckým názvem „Suite 226“. Po předchozích úspěšných albech a více než 120 koncertech po celém světě, kdy velmi výrazně rozšířili svoji věrnou základnu fanoušků, využili SERIOUS BLACK svůj čas k práci na novém, čerstvém materiálu a vybudování vlastního studia. Album „Suite 226“ zcela jistě rozproudí krev v komunitě power-metalu!