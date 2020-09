Spolu / Zbyněk Janáček, Andrea Uváčiková, Mira Macík

Výstava je součástí výstavního cyklu Mladá grafika.

U grafiky se výrazněji než u jiných uměleckých médií spojuje řemeslnost s tvůrčím přístupem. Profesionálně ovládnuté řemeslo a pochopení technických principů – od vytváření matrice až po přenesení na obrazovou plochu – jsou vstupními podmínkami, které autorovi umožňují volnou tvůrčí práci a rozšiřují hranice, ve kterých se umělcova tvorba pohybuje, nebo se vůbec může pohybovat. Právě prozkoumávání média a objevování jeho limit může vést k jeho posunu a adaptaci na aktuální potřeby a podmínky, a může jej tak neustále zdokonalovat, překračovat jeho hranice a prověřovat jeho tradici. Grafika je totiž příkladným médiem, ve kterém lze technické úkony – tedy proces vzniku obrazu – neustále variovat a aktualizovat. Je to právě tento proces odehrávající se ještě před samotným přenosem na plochu, který zahrnuje desítky a stovky malých a velkých kroků a úkonů, které ovlivňují výsledný obraz.

Moderní grafika prošla přelomovějšími změnami než jakékoliv jiné médium, jako technika je totiž schopna nejpohotověji reagovat na technologický rozvoj a adaptovat se na nové možnosti utváření obrazu. Průmyslové zpracovávání obrazu – potřeba jeho zrychlené a efektivní výroby a multiplikace – si vyžádalo vývoj nových procesů, které následně umožnily umělcům aplikovat nové tvůrčí techniky i ve volné tvorbě. Grafický design a komerční využití grafiky pak ukázali, kam všude až toto médium sahá, a jakou diverzitu technik k vytvoření obrazu využívá. Ať už jde o ozvuky grafiky ve fotografii a pohyblivém obrazu, o využití počítačového zpracování obrazu a digitálních tiskových metod, nebo o její přenos do třetího rozměru, všechna tato technologická řešení grafiku ovlivnila a postupně jako médium aktualizovala. Pro některá z nich se grafika stává už pouze výchozím bodem, od něhož se vzdalují a přestávají grafikou v pravém slova smyslu být, jiná naopak zachovávají principy grafiky jako otisku reálného nebo uměle konstruovaného světa na obrazovou plochu a experimentují v rámci jejích limit.

Cesta k novátorským metodám a přelomovým vynálezům vede kromě zmiňovaného dokonalého obsáhnutí techniky (a to jak teoreticky, tak prakticky) zpravidla také přes smělé myšlenky, utopické představy a sebevědomé experimenty. Přirozené prostředí pro testování a experimentaci s médiem by měla tvůrcům nabízet v první řadě škola. Škola personifikovaná v jedinečných osobnostech profesorů studentům nabízí luxusní prostor otevřených možností, neuzavírá se před utopiemi a smělostí, a naopak je rozvíjí, směřuje a tvaruje. Formu, kterou experiment nabírá, a jeho výsledek určuje právě vztah a komunikace mezi studentem a profesorem. Vnitřní pohon a nutnost neustrnout na místě posouvá mladé tvůrce vpřed jaksi přirozeně, ale je to teprve skutečný a hluboký zájem o médium, který jejich snahy přetváří v silná díla přesahující jejich dosavadní limity a umožňuje jim tak médium neustále aktualizovat a udržovat stále živé. Vzbudit takový zájem ve studentovi už je výsostným úkolem profesora. Tento vztah ilustruje také výstava prof. Zbyňka Janáčka a jeho bývalých studentů Miry Macíka a Andrey Uváčikové. / Jakub Frank, kurátor Muzea umění Olomouc a SEFO