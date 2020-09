O AKCI „CHRISTMAS VIVALDI & CAROLS“

G. Bizet – Overture from the Opera „Carmen“

A. Corelli – Christmas Pastorale

A. Adam – O Holy Night

Czech Traditional Carols

F. X. Gruber – Silent Night

W. A. Mozart – Agnus Dei

A. Vivaldi – Four Seasons (Spring, Summer, Autumn, Winter)

Soprano: Anna Dolejší

Dvořák Symphony Orchestra Prague

Duration of concert is 65 minutes without intermission.