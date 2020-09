Všichni toužíme po happy endu. Happy end znamená šťastný konec. Je šťastný. Ale nezapomínejme, že je to také konec.

Dovolujeme si Vás pozvat na VIP párty hotelu Chateau Switzerland s programem tak exkluzivním, že se Vám z něj nadšením může zastavit srdce. Čeká vás koncert operních árií umírajících hrdinek, filozofická masterclass o konečnosti, módní přehlídka, stand up ve varieté La Petit Mort, návštěva aukčního domu Carpe diem či poslední večeře v luxusní hotelové restauraci Memento. Večer bude korunován opulentním divadelním představením It’s too late to lament. Hotel přirozeně nabízí i řadu tematických pokojů, vždy s vyhlídkou na druhý břeh. Jsme velice rádi, že jste si pro svůj happy end vybrali právě naši instituci, a tuto důvěru nehodláme zklamat.

Imerzivní divadelní projekt uměleckého gangu Depresivní děti touží po penězích, který vznikl v koprodukci s festivalem …příští vlna/ next wave…, slibuje mimořádně intenzivní pobyt v luxusním ubytovacím zařízení, kde budete chtít snít svůj věčný sen.

Program bude připraven pro ty, co chtějí něco zažít, i pro ty, co chtějí jen pozorovat.

Hotel otevře své brány na pouhé 3 exkluzivní večery v září 2020 v prostorách rozlehlého kláštera sv. Gabriela na pražském Smíchově.

Doporučený (ovšem nepovinný) dress code je Creative black tie.

Projekt Happy end v hotelu „Chateau Switzerland“ je dalším výrazným počinem skupiny Depresivní děti touží po penězích, který navazuje na předchozí inscenaci imerzivního divadla Bordel L’Amour (nominace na Cenu Divadelních novin) a interaktivní představení Marie Stuartovna. Anatomie (dramatu), které si odvezlo cenu z festivalu OFFenzíva v Ostravě. Tentokrát není ústředním tématem láska, nýbrž smrt. Projekt je pokusným performativním posledním pomazáním, kdy se divák může připravit v předstihu na svůj odchod ze světa, na svou smrt či pokoj, který (ne)nabyde.