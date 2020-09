Jak by mohla vypadat Praha, kdyby v ní politici a političky více dbali na veřejný zájem a potřeby obyvatel? To bude zkoumat víkendová akce s názvem Za Prahu udržitelnou a sousedskou, která se bude konat od 11.-13.9. v pražském Bike_Jesus. Víkendem se budou prolínat promítání, diskuze, cyklojízda, workshopy, ale i kulturní akce a nebude chybět ani program pro děti.

Víkendem volně navazujeme na festival Vzpurná Praha a také do veřejného prostoru dále přenášíme výzvu "Za Prahu udržitelnou a sousedskou" kterou naleznete zde: https://sites.google.com/view/zaprahuudrzitelnou. Cílem tohoto víkendu je společné a participativní rozšiřování povědomí o tématech jako je nový development v Praze, gentrifikace, nedostupné bydlení, doprava, tepelné ostrovy a další otázky, které Pražany trápí.



PROGRAM NA VÍKEND:



11.9. PÁTEK



18:00 - 19:00 | Happening Think Gold. Think Masaryčka. (u Masaryčky)

Stránka události: https://www.facebook.com/events/2612231802373540

19:00 - 19:30 | Průvod na Štvanici

20:00 - 21:30 | Promítání filmu "PUSH" o krizi bydlení (Bike Jesus)



12.9. SOBOTA



14:00 - 16:00 | Komentovaná cykloprojížďka Karlínem

Stránka události: https://www.facebook.com/events/577323082946333/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%7D

16:30 - 18:00 | Poválečná architektura v Praze v ohrožení | přednáška od Rostislava Šváchy, následuje diskuze

18:00 - 19:00 | Společná večeře

19:00 - 20:30 | Budoucnost letiště | Panelová diskuse

21:00 - 23:00 | Kulturní program



13.9. NEDĚLE



13:30 - 14:30 | Město pro lidi nebo pro zisk? | Úvodní přednáška

14:30 - 16:00 | Development pražských čtvrtí - Bubny, Smíchovské nádraží, Masarykovo nádraží | Prezentace

16:30 - 17:30 | Jak čelit developerům? | Prezentace

17:30 - 18:30 | Jakou chceme Prahu | Workshop - tématické skupiny

18:30 - 19:30 | Společná večeře

19:30 - 20:30 | Jakou chceme Prahu | Workshop - shrnutí, diskuse

20:30 - 21:00 | Reflexe víkendu

21:00 - 23:00 | Kulturní program



Součástí víkendu bude doprovodný program ve formě výstavy Pro/měna Karlín a dětské koutky s workshopy.