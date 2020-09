MĚSÍC ZDRAVÉ ŠESTKY 2020 – PŘEHLÍDKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PO CELÉ PRAZE 6

Měsíc Zdravé Šestky bude probíhat od 12. září do 10. října 2020. Během této doby můžete ZDARMA navštívit zapojené volnočasové a kulturní organizace a zkusit si nejrůznější zábavné aktivity. Je to ideální příležitost pro vás i vaše děti, abyste zjistili, co je baví.

Rádi byste s dětmi vyzkoušeli plážový volejbal, squash nebo lezeckou stěnu? Nyní máte skvělou příležitost zjistit, co je to pravé pro vás či vaše děti. Program nenabízí jen sportovní vyžití, ale představuje i aktivity z oblasti vědy a techniky nebo zdravého životního stylu. Nebudou chybět ani hudební a taneční kroužky. Neváhejte a zapojte se také do akce „Měsíc Zdravé Šestky“. Vybere si určitě každý.