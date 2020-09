Virginie se musí rozhodnout, zda zůstane v pohodlí a bezpečí svého středostavovského britského života, nebo zariskuje a opustí všechno, co zná, nasedne do letadla, odcestuje dvanáct tisíc kilometrů do Buenos Aires a naučí se tango. Někdy musíte následovat svoje nohy. A někdy své srdce, abyste zvládli nové kroky svého života. Živá hudba, vášnivý tanec a svůdné, hledající a sebevědomé rytmy, které mohou vše změnit.



Hra Rona Hutchinsona Flying into Daylight (Moje tango) je napsaná podle námětu Victorie Fischerové.

ČESKÁ PREMIÉRA 20. září 2018, divadlo Studio DVA

Délka představení: cca 1 hod. 30 min. (bez přestávky)