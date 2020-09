Ženy přežijí

Jsou tři a pojí je jedno přátelství. Energická podnikatelka Minerva, kterou před lety opustil manžel, ale ona to zvládá víc než dobře… Decentní intelektuálka Mischa, která nedávno opustila manžela a myslí si, že to zvládá… A přitažlivá Claire, kterou kvůli politické kariéře právě opustil milenec a je jasné, že to nezvládá. Tři dámy se setkají na nóbl večeři. Mají šarm, styl, inteligenci, zkušenosti a snaží se mít i pravdu. A vůbec jim v tom nebrání přítomnost mladého muže, který střídavě hraje partnery všech tří. A protože Angličané mají důvtip v krvi, na závěr nemůže nepřijít i překvapující pointa.

Skvělá konverzační hra z pera významného britského dramatika poprvé v českém překladu nabízí inteligentní humor a originální pohled do ženského světa. Divadelní menu, které bude fajnšmekrům určitě chutnat.