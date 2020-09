Matěj a čerti - pohádka

Grandiozní marionetová komedie na motivy lidové pohádky o chytrém Matějovi, který se ničeho na světě nebál. Byl jednou jeden Matěj a jeden medvěd a jeden zajíc. A taky jedno peklo plné těch nejstrašnějších čertů a ďáblů. Už to by stačilo na pořádnou pohádku. Jenomže ten Matěj měl ženu Jarušku a kopec dětí. Ale víc vám neprozradíme. To totiž musíte vidět na vlastní oči.

Účinkuje: Divadelní soubor LokVar

Sobotní pohádky pro děti

Začátek: 15:00 hod.

Vstupné: 70,- Kč za osobu. Prodej vstupenek začíná v den konání ve 14:30 hod.

Rezervace míst je možná na: jara@kc12.cz, tel: 778 482 787