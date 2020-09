Nakoukněte do zázemí Tančící domu – prodlouženo

Galerie Tančící dům prodlužuje do neděle 27. září možnost podívat se do technického zázemí, na novou vyhlídku nebo do vnitrobloku jedné z nejslavnějších moderních staveb v Praze. Ojedinělá nabídka pro velký zájem potrvá až do poslední zářijové neděle. Nápad otevřít místo více lidem vznikl jako oslava třicetileté výročí první myšlenky Václava Havla postavit na nároží Jiráskova náměstí kulturní dům pro veřejnost . Technické zázemí a ostatní nově otevřené prostory jsou přístupné přes Galerii Tančící dům a jsou otevřené do 27. září 2020 každý den od 10 do 18 hodin. Vstupné je zahrnuto v ceně vstupného na výstavu Bořka Šípka, kterou Galerie Tančící dům rovněž prodlužuje. Vstupné je 190 Kč pro dospělé a 110 Kč pro studenty a seniory.