Večery s rodinnými konstelacemi - cyklus seminářů

Data konání:

19.11.2020 – Já a zdraví – vztah k tělu

10.12. – Já a peníze – vztah k hojnosti

22.1.2021 – Já a vztahy – vztah k matce a otci (k mužské a ženské energii)

18.2.2021 – Já a pocit viny. Neseme si vinu za naše předky ?

Lektorka Blanka Milevová.

Nutná rezervace místa: jara@kc12.cz, tel: 778 482 787

Vstupné: 360,- Kč jednotlivý večer/ 1.300,- Kč celý cyklus

Co jsou to rodinné konstelace? Taková neviditelná energetická linie, která není vidět běžným zrakem, ale přes pocity, nebo emoce, které se v nás náhle nečekaně vynoří (někdo, něco vyvolá) můžeme tuto neviditelnou linii vnímat velmi silně.

Něco schovávat, tajit, tutlat nám jen bere energii, vitalitu a odpojuje nás to od naší skutečné síly, darů a schopností. Po vymetení se někdy nestačíme divit, co vše jsme v sobě nevědomě dusily, může tam být cokoli, ale určitě tam nemusí jen strašit (jak se někdy mylně domníváme) od potlačené radosti až po slzičky hlavně vše co je lidské a opravdové.

Lektorka Blanka Milevová:

„Absolvovala jsem 6 ročníků Tantrické školy Mohendžodáro - Tantra jógy pro ženy, kurz Spirituální psychologie u Ivany Valové, výcvik katarzních technik a Osho meditací, Školu pánevního dna podle metody Renaty Sahani Skalové, výcvik systémových a rodinných konstelací, ošetření marma bodů a trojklanného nervu na obličeji, Dornovu metodu, Qua ša - starověkou čínskou masáž.Vědomě se věnuji sama sobě více než 20 let. Vše, co předávám dál, mám vyzkoušené hlavně sama na sobě.“

MOTTO: „Nezachraňuji tonoucí, je lepší umět plavat ve svých vodách.“