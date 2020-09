Ženský kruh v linii času - konstelace

Lektorka: Blanka Milevová. Termín: 7.11. 10:00 – 18:00 hod. Cena: 1.200,- Kč.

Co jsou to rodinné konstelace? Taková neviditelná energetická linie, která není vidět běžným zrakem, ale přes pocity, nebo emoce, které se v nás náhle nečekaně vynoří (někdo, něco vyvolá) můžeme tuto neviditelnou linii vnímat velmi silně.

Něco schovávat, tajit, tutlat nám jen bere energii, vitalitu a odpojuje nás to od naší skutečné síly, darů a schopností. Po vymetení se někdy nestačíme divit, co vše jsme v sobě nevědomě dusily, může tam být cokoli, ale určitě tam nemusí jen strašit (jak se někdy mylně domníváme) od potlačené radosti až po slzičky hlavně vše co je lidské a opravdové.

Čeká nás pestrý den plné ženských příběhů, osudů, práce s archetypy, propůjčíš si různé role, zamedituješ v ženském kruhu, každý vynesený příběh na světlo oslavíme-protančíme-uctíme a opravdu budeme „vymetat". Naučíš se zametací dech starou indiánskou nagualskou techniku tzv. stopování, nebo-li technika rekapitulace. Rekapitulace uvolní obrovské množství energie. Rekapitulací se osvobozujeme od tíživých emočních vazeb a zdokonalujeme své energetické zdroje a uspořádání výdeje vlastní energie.

Vymeteš si sama cestičku ke svým kořenům, zdroji své síly. Každá rodová linie, která existuje do dnešního času má zdravé kořeny.

Jinak bychom zde nebyly. Možná byl někde v linii času porušen řád rovnováhy, ale kořínky jsou zdravé.

At´ už jsi ve své genetické linii prvorozená princezna, která prosekala cestičku těm, co přišli později, nebo jdeš po něčí vyšlapané cestě jako narozená další v řadě jsi vítána.

S sebou si můžeš vzít fotografie maminky, babiček, tetiček, nebo cokoli co symbolizuje tvůj rod, domov, kraj, kde jsi vyrostla, ruční práci žen, které zde byly dříve, než jsi sem přišla.