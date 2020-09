Uvolněné rodičovství - cyklus seminářů

Koná se: 3.11., 10.11. a 24.11.2020 vždy od 18:00 do 20:00

Cena: 360,- Kč za jednotlivý seminář/ 960,- Kč za celý cyklus.

Nutná rezervace: jara@kc12.cz, tel: 778 482 787. www.kc12.cz

Semináře podporující rodičovské sebevědomí, pohodu doma a psychicky zdravé děti.

Pohodová výchova v hektické době

Dnešní společnost je výkonově zaměřená, komerční, konkurenční a hektická. Lze v tomto prostředí vychovat spokojené, zdravé a pohodové děti? Jak to udělat? A nemusíme se bát, že pohodové děti o něco přijdou?

Rodič není sluha

Malým dětem děláme často osobní asistenty. Když vyrostou, změníme se v osobní řidiče, hlavní sponzory, skalní fanoušky a zprostředkovatele komerčních služeb. Jenže to nesvědčí ani nám, ani našim dětem. Jaká jsou rizika a co je pravdy na tvrzení, že práce šlechtí člověka? Zamyslíme se nad optimálním řešením pro všechny.

Jak zvyšovat psychickou odolnost dětí

Psychicky odolným dětem se žije lépe. A lépe se žije i jejich rodičům. Jenže: jak to dělat, abychom děti do života posilovali? Co pomáhá, a co naopak dětem ubližuje? A jak jsme na tom vlastně my sami?

Mgr. et Mgr. Pavla Koucká – psycholožka:

Vystudovala obor Biologie na Přírodovědecké fakultě UK (Mgr. v roce 2000) a obor Psychologie na Filozofické fakultě UK (Mgr v roce 2005). Pracovala jako odborná redaktorka vědecké přílohy Lidových novin a v časopise Psychologie dnes, který posléze vedla. Pracovala na lince důvěry.

V roce 2010 se začala vzdělávat v Institutu skupinové analýzy. Spojením teoretického studia, zkušeností z výcviku a zájmu o rodiny vznikl v roce 2014 plán založit Skupiny pro rodiče.

Od roku 2014 doposud nabízí klientům individuální a párové poradenství, individuální a párovou psychoterapii a skupinovou psychoterapii.

Pracuje v azylovém domě pro matky s dětmi a ve své soukromé praxi. V Portálu jí vyšly knihy Zdravý rozum ve výchově (2014) a Uvolněné rodičovství (2017).