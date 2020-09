Plumber nights - Hard to Frame + DJ Philip TBC

Láska k řemeslu, láska k umění. Již podruhé vám Kotmel instalatéři s.r.o. přinášejí koncert na komunitní zahrádku Burza#4 v Pražské tržnici. Tentokrát progresivní Hard to Frame, které formuje náklonnost k elektronickým tanečním stylům. Inspirací je pro ně dubstep, drum and bass nebo jazz. Touha hrát tyto styly naživo, kombinovat je s ostatními žánry a propojovat nástroje akustické s nástroji elektronickými se pak promítla do nezaměnitelného zvuku kapely. Pětičlenná formace vydala na jaře roku 2019 své první LP Ghosts, ze kterého se vizuálního ztvárnění v podobě klipu dostalo písním Magic Land a Bubbles. Skladby z nového alba můžete pravidelně zaslechnout na Radiu 1. Po Hard to Frame rozjede afterparty d'n'b DJ Philip TBC!