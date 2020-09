Papu Papua - cesta za lidojedy

Přednáška cestovatele Tomáše Kubeše pro širokou veřejnost.

Dobrodružná cesta do doby kamenné za posledními lidojedy a obyvateli divoké Papuy Nové Guiney, která má přinést odpověď na jednoduchou otázku: Praktikují různé kmeny Papuy ještě kanibalismus? Během neskutečné cesty navštívíme pralesy, přebrodíme spoustu divokých řek, poznáme stromové lidi i hrůzostrašné bojovníky kmene Huli a další. Východní i západní Papua v jednom. Sopky, korálové moře, nepřístupná místa, lidé z doby kamenné, to všechno je neuvěřitelné dobrodružství bez civilizace.

Tomáš Kubeš (1972) fotograf, novinář a cestovatel. Fotografii se věnuje vášnivě již od dětství stejně jako cestování a poznávání odlišných kultur. Několik let prožil putováním po Africe poznáváním tohoto svého zamilovaného kontinentu. Procestoval také Asii stopem například během půlroční cesty z Vladivostoku do Prahy, nebo při dalších výpravách do Indie a Nepálu. V současnosti fotografuje reportáže pro mnoho časopisů, navštívil více jak 120 zemí světa. Vedle reportážní fotografie se věnuje také portrétu, architektuře, reklamě a humanitární fotografii.

Jeho snímky a články můžete najít v Česku v mnoha časopisech, například Koktejl, Lidé a Země, včetně zahraničních médií. Mezi nejznámější cesty patří "Srdce Afriky" – hledání pygmejů ve Střední Africe, splutí řeky Kongo, putování s Karavanou velbloudů za solí do Danakhilské pouště v Etiopii, nebo výprava do Jižního Súdánu během probíhající občanské války, nahlédnutí do bývalého Somálska (Somalilandu), návštěva tajemného souostroví Bijágos, a také další cesty na pomezí Súdánu a Etiopie, kde se ocitl také v zajetí, odkud musel prchnout. Stranou zájmu nezůstala ani pustá Sibiř - Jakutsko, Burjatsko, a nezkrocená Tuva. V současnosti kromě oblíbené Afriky, objevuje také poslední původní světy na ostrově Nová Guinea. Vše kolem nás se doslova před očima mění a mnohé tradiční obyvatele země pohlcuje moderní svět, proto dokumentuje to, co již dlouho existovat v původní podobě nebude.